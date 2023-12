Nicht nur in Kärnten sorgen seit Freitagnacht Wind, Regen und Schneefall für zahlreiche Schäden und Einsätze. In Italien musste der Plöckenpass wegen eines gewaltigen Erdrutsches in der Nacht auf Samstag gesperrt werden. Große Felsen stürzten auf die Straße und verlegten diese.

Die Fahrbahn sei laut italienischer Polizei meterhoch verlegt worden. Auch ein Tunnelportal wurde stark beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Italienische Medien berichten aber, dass der Grenzübergang zu Österreich monatelang gesperrt belieben könnte.

Ausweichen

Alternativrouten gibt es über die Grenze zwischen Drau und Sillian, über Pontebba und den Pramollo-Pass Richtung Hermagor und die SS 52 nach Innichen in Südtirol.