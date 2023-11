Von renommierten Gourmet-Restaurants über traditionelle Gasthöfe bis hin zu gemütlichen Berghütten: Im neuen „Falstaff Restaurant Guide 2024“ werden rund 400 ausgezeichnete Südtiroler Genussziele vorgestellt. Wo Angebot und Service beeindrucken und es in der nördlichsten Provinz Italiens besonders gut schmeckt, präsentierte das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle auf der Hauptbühne der Bozner Hotelmesse. Komplettiert wurde die von Othmar Kiem (Falstaff Chefredakteur Italien) und Simon Staffler (Head of Tasting Falstaff Italien) moderierte Preisverleihung durch die Prämierung der im „Falstaff Wein Guide Italien 2024“ aufgeführten Sortensieger aus Südtirol.

Die Sortensieger des Weinführers

Bei den Weißweinen gewinnt mit 98 Falstaff-Punkten der von der Kellerei Terlan stammende „Primo Grande Cuvée Terlaner Südtirol DOC 2020“ (Weißwein). In der Kategorie der weißen Burgundersorten ist mit ebenfalls 98 Falstaff-Punkten der „Kreuzweg Family Reserve Chardonnay Riserva Südtirol DOC 2019“ des Weinguts Castelfeder aus Kurtinig vertreten (Weiße Burgundersorten). Das Rennen um den besten Sauvignon Blanc entschieden der „Quarz Sauvignon Blanc Südtirol DOC 2021“ (96 Falstaff-Punkte) aus dem Hause der Kellerei Terlan sowie der „The Wine Collection Sauvignon Südtirol DOC 2019“ (96 Falstaff-Punkte) der Kellerei St. Michael-Eppan für sich (Sauvignon Blanc). Bei den Gewürztraminern am besten bewertet wurde der mit 96 Falstaff-Punkten ausgezeichnete „Nussbaumer Gewürztraminer Südtirol DOC 2021“ von der Kellerei Tramin (Gewürztraminer). An der Spitze des Rankings um den besten Vernatsch steht der vom Pfannenstielhof stammende „Der Pfannenstiel. St. Magdalener Classico Südtirol DOC 2017“ (94 Falstaff-Punkte) (Vernatsch).

In der Kategorie Pinot Noir stolze 97 Falstaff-Punkte für sich beanspruchen konnte der „Vigna Das Langefeld Pinot Noir Riserva Südtirol DOC 2019“ des Weinguts Pfitscher (Pinot Noir). Den besten Lagrein schuf mit dem „Roblinus de Waldgries Lagrein Südtirol DOC 2018“ (96 Falstaff-Punkte) das Ansitz Waldgries Christian Plattner (Lagrein). Den Sieg in der Kategorie „Rotwein Cabernet/Merlot“ sicherte sich der „Castel Campan Vigneti delle Dolomiti IGT 2020“ (97 Falstaff-Punkte) aus dem Hause Manincor (Rotwein Cabernet/Merlot). Die besten Schaumweine – der von der Sektkellerei Lorenz Martini Comitissa stammende „Comitissa Riserva Südtiroler Sekt DOC 2019 Pas Dosé“ sowie der „Lamm N°12 VSQ 2019 Extra Brut“ der Sektmanufaktur Winkler – erhalten jeweils 94 Falstaff-Punkte (Sparkling). Die Kategorie Süßwein führt mit 95 Falstaff-Punkten der „Le Petit Petit Manseng 2019“ des Weinguts Manincor an (Süßwein).