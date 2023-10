Italien kontrolliert wieder die Grenzen zu Slowenien. Dies wurde am Mittwoch vom italienischen Innenminister Matteo Piantedosi angekündigt. Angesichts der „Verschärfung der Krisen an den Grenzen Europas, insbesondere nach dem Angriff auf Israel“ sei die Sorge vor terroristischen Angriffe gewachsen. Daher sei eine weitere Verstärkung der Präventions- und Kontrollmaßnahmen notwendig, teilte der Innenminister mit.

Die Vorbeugungsmaßnahmen seien im Hinblick auf den ständigen Migrationsdruck, dem Italien auf dem See- und Landweg ausgesetzt ist, notwendig. Der Innenminister betonte, dass seit Anfang 2023 in Italien 140.000 Menschen nach Seefahrten über das Mittelmeer eingetroffen seien, das sind 85 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2022. Allein in Kärntens Nachbarregion Friaul-Julisch Venetien wurden seit Anfang des Jahres 16.000 Personen identifiziert, die illegal ins Land eingereist seien.