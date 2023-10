Bisher unbekannte Täter drangen am Montag gegen 1.30 Uhr durch gewaltsames Aufbrechen einer Glastüre in ein Geschäftslokal in Klagenfurt ein und stahlen mehrere hochpreisige Fahrräder und E-Bikes im Wert von mehreren zehntausend Euro. Im Zuge der Erhebungen konnte festgestellt werden, dass zwei Männer (20 bis 30 Jahre alt) den Einbruchsdiebstahl begangen haben.

Täterbeschreibungen:

Der erste Täter ist schmal, 180 Zentimeter groß, hat eine längliche Gesichtsform, trug eine Brille mit großen Gläsern und war mit dunklem Zip-Kapuzenpullover ohne Aufdruck bekleidet. Der zweite Täter hat eine

leicht korpulente Figur, ist auch 180 Zentimeter groß, hat eine runde Gesichtsform, war bekleidet mit einer dunklen Jogginghose mit weißen Streifen an den Seiten und einem dunklen Kapuzenpullover mit Aufdruck.