Die Nachricht der Anklage von Ex-ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz sorgt im politischen Österreich für Aufregung. Für die Kärntner SPÖ hat sich durch die Entscheidung an der Causa nicht viel verändert. Weiterhin sei alleine die Justiz am Zug. "Das ist eine Entscheidung der unabhängigen Justiz im Rechtsstaat Österreich, in dem es eine Gewaltentrennung gibt. Dementsprechend wird diese Entscheidung von uns kommentarlos zur Kenntnis genommen", sagt Landeshauptmann-Sprecher Andreas Schäfermeier zur Anklage.