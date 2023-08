Es bleibt sonnig und heiß. So kann man die Wetteraussichten für die kommenden Tage zusammenfassen. Besonders am heutigen Montag und am morgigen Feiertag zeigt sich der Sommer noch einmal von seiner besten Seite. Zwar gibt es in manchen Orten früh am Morgen noch Nebelfelder, diese lösen sich aber rasch auf und der Himmel wird strahlend blau. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf bis zu 32 Grad an.