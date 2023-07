In einem dicht bewachsenen Waldstück in der Gemeinde Guttaring im Bezirk St. Veit ist am Freitag ein Mann beim Schwammerlsuchen schwer gestürzt. Der 83-Jährige war daraufhin bewegungsunfähig und konnte auch keine Hilfe rufen. Seine Ehefrau alarmierte gegen 21 Uhr den Notruf. Eine sofort eingeleitete örtliche Fahndung verlief negativ.

Weil der Mann bis in die Morgenstunden Samstag nicht zurückkam, und auch nicht erreichbar war, wurde aufgrund der Befürchtung eines Unfalls das Mobiltelefon des Mannes geortet und mittels Polizeihubschrauber Libelle nach ihm gesucht. Gegen 10 Uhr konnten die Beamten der Flugpolizei das Fahrzeug des Abgängigen wahrnehmen. Der Mann wurde nach Absetzen des Flug Operators von diesem 100 Meter neben dem Fahrzeug, in einer Böschung liegend, gefunden. Der 83-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber C11 ins Krankenhaus Friesach gebracht.