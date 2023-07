Mittwoch, 11:52 Uhr: Seit dem gestrigen Abend läuft eine Suchaktion in der östlichen Obersteiermark. Ein 82-jähriger Einheimischer aus der Gemeinde Neuberg an der Mürz wird vermisst. "Die Suche konzentriert sich auf das nördliche Gemeindegebiet", heißt es von der Einsatzleitung der Bergrettung. In den Abendstunden waren insgesamt 48 Einsatzkräfte vor Ort beteiligt. Hundführer, Alpinpolizei, Feuerwehr, Bergrettung. Man hofft, bald Entwarnung geben zu können.