Wenn eine Sängerin und ehemalige Chorleiterin auf die Idee kommt, Kärntner und Kärntnerinnen in aller Welt zu vernetzen, liegt es nahe, auch eine Art Weltkärntner-Hymne als verbindendes Element für die über 500 Mitglieder des Vereins „Weltkärntner“ in 53 Ländern der Welt schaffen zu wollen. So initiierte Vereinsmitgründerin und Geschäftsführerin Margit Heissenberger, ehemals Leiterin des Kärntner Doppelsextetts, einen Wettbewerb für Musikschaffende, die Kärntner Tradition, Heimatbewusstsein und Weltläufigkeit melodisch verbinden sollten.