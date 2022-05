Seit 40 Jahren bietet der Katholische Familienverband in Kärnten den Omadienst an. Diese Ergänzung zu den bestehenden Betreuungseinrichtungen hilft Familien etwa dabei, Randzeiten bei der Kinderbetreuung abzudecken, aber soll auch dazu dienen, das Verständnis zwischen den Generationen zu fördern. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich für die Leihomas oder Studentinnen, die die Familien betreuen, viel geändert.