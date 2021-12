Kleine Zeitung +

Katholische Frauenbewegung Auch Kärntnerinnen treten für Priesterweihe von Frauen ein

Am Projekt "Maria 2.0" beteiligt man sich aber nicht aktiv, wie in anderen Bundesländern. Stattdessen setzt die katholische Frauenbewegung Kärnten Aktionen gegen Gewalt an Frauen und für finanzielle Abgeltung von unbezahlten Leistungen innerhalb der Familie.