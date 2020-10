Schon 130 Infektionen Corona hat die Kärntner Pflegeheime weiter fest im Griff

Facebook

© Peter Atkins - stock.adobe

In den vergangenen Wochen ist das Coronavirus endgültig da angekommen, wo es nie hätte hinkommen sollen. Aus mittlerweile fünf verschiedenen Pflegeeinrichtungen sind Infektionen bekanntgeworden. In einem Pflegeheim in Klagenfurt/Welzenegg hat sich mit 70 Infektionen (55 Bewohner und 15 Mitarbeiter) der bisher größte Cluster Kärntens gebildet. In einer Reha-Einrichtung in der Gemeinde Straßburg waren es 28 Fälle, in einem Heim in Bad Eisenkappel 23 (gestern zwei neue positive Tests) und in einem Senecura-Heim in St. Veit glücklicherweise nur zwei.