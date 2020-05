Facebook

Damit die Gläubigen genug Abstand halten, werden die Plätze in den Kirchenbänken markiert © APA/dpa/Federico Gambarini

Ab Freitag werden in Österreich wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert. Dabei gelten strenge Sicherheitsmaßnahmen. In Kärnten hat Bischof Josef Marketz entschieden, sich dabei an die von der Bischofskonferenz erarbeitete Rahmenverordnung zu halten. Demnach muss in den Kirchen zwischen den Gläubigen ein Abstand von mindestens zwei Metern voneinander halten, außer sie leben in einem gemeinsamen Haushalt, im Freien beträgt der Mindestabstand einen Meter.