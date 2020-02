Laut Schulbehörde sind unter anderem Schüleraustausche bis 1. März untersagt. Kärntner Schüler, die in der Vorwoche in Venedig waren, zeigen bisher keine Auffälligkeiten.

Kein Schüleraustausch mit der Region Friaul-Julisch Venetien bis 1. März © APA/dpa/Lino Mirgeler

Die Ausbreitung des Coronarvirus in Norditalien beschäftigt am Montag auch die Bildungsdirektion in Kärnten. Die Behörde hat die Schulen darüber informiert, Klassenfahrten in die betroffenen Regionen in Norditalien bis vorläufig 1. März zu unterlassen. Auch von Schüleraustauschen sollte derzeit Abstand genommen werden. Ein entsprechendes Schreiben erging an die Kärntner Schulen. Dabei handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme.