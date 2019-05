Reformplan "Öffentlicher Verkehr"Land Kärnten will "Öffis" mit Wasserstoff betreiben

Facebook

Um die Kärntnern zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu motivieren, will man bessere Anbindungen schaffen (Symbolfoto) © Markus Traussnig

In mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeugen sieht der neue Kärntner Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) die Zukunft des öffentlichen Verkehrs. Zumindest einen Teil der Busse in Kärnten auf diesen Treibstoff umzustellen, ist daher ein Ziel des Reformplans "Öffentlicher Verkehr 2020 plus", den er am Mittwoch gemeinsam mit Reinhard Wallner, Sprecher der Kärntner Linien und Regionalmanager des ÖBB Personalverkehrs Kärnten, präsentiert hat.