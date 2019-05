Facebook

Nur zehn bis 15 Prozent der Abhängigen suchen sich professionelle Hilfe © georgerudy - stock.adobe.com

Die Zahlen lassen aufhorchen: In Kärnten zählen rund 78.000 Personen zur Alkohol-Risikogruppe, 28.000 sind süchtig. "Das Thema Alkohol ist noch immer in einem Tabubereich angesiedelt. Betroffene und Angehörige genieren sich, darüber zu sprechen", sagte Gesundheitsreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz. Die Zweite Österreichische Dialogwoche Alkohol, die von 20. bis 26. Mai stattfindet, soll sachlich über Alkohol informieren und anregen, darüber zu sprechen. Die Dialogwoche ist vor dem Hintergrund entstanden, dass es Initativen für Jugendliche gibt, nicht allerdings für Erwachsene. "Die Dialogwoche ist auf das Trinkverhalten der Erwachsenen gerichtet. Jugendliche lernen aus dem gesamtgesellschaftlichen Kontext", sagte Barbara Drobesch-Binter, Leiterin der Suchtprävention Kärnten.

