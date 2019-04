Masernfälle in Kärnten Land richtet eigene Hotline ein

Nach Masernfällen in Kärnten ist Landessanitätsdirektion auch heute von 12 bis 15 Uhr für Fragen erreichbar. Zahlreiche Kärntner lassen sich derzeit impfen.

Masernfälle in Kärnten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Wochenende und in der Nacht gibt es den hausärztlichen Bereitschaftsdienst unter 141 © Robert Kneschke - Fotolia

Vier Masernerkrankungen und vier Verdachtsfälle, so lautet nach wie vor die "Masern-Bilanz" in Kärnten. Die Angst vor Masern-Erkrankungen sorgt für Verunsicherung in der Bevölkerung, daher haben wir die wichtigsten Fragen im Umgang mit der Krankheit beantwortet:

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.