Durch die Blüte der Hasel und Erle müssen Allergiker in den kommenden Tagen mit teils starken Reaktionen rechnen (Symbolfoto) © APA/Robert Jäger

Durch das frühlingshafte Wetter kommt die Pollensaison in Schwung. In den vergangenen Tagen ist der Pollenflug der Hasel und der Erle in Kärnten und Osttirol kräftig angestiegen. „Wir stehen unmittelbar vor der ersten großen Belastungswelle des Jahres. Das Einzige, was die Pollenfreisetzung derzeit reduziert, sind die Minusgrade in der Nacht“, sagt Helmut Zwander, wissenschaftlicher Leiter des Pollenwarndienstes Kärnten. Daher sollten Allergiker derzeit vor allem Vormittags noch durchatmen können. Nachmittags ist mit ersten Belastungen zu rechnen.

