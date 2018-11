Ethiktag„In Zeiten der Machbarkeit scheint alles steuerbar“

Facebook

Oberarzt Manfred Kanatschnig: "Wir gehen heute davon aus, dass alles machbar ist." © Kabeg

Was versteht man unter dem Begriff Wunschmedizin?

MANFRED KANATSCHNIG: Das Thema ist vielschichtig. Es ist ein Spiegel der Gesellschaft. Die Medizin geht heute mehr in Richtung Dienstleistung. Die Medizin spielt da mit und das zieht sich durch alle Teilbereiche der modernen Medizin. Wir gehen heute davon aus, dass alles machbar ist. Da muss man vorsichtig sein. Aleida Assmann, eine deutsche Kulturwissenschaftlerin, beschreibt, dass das Schicksal eine Art von Zukunft ist. Dieses Schicksal, beschreibt sie, das haben die Menschen annehmen dürfen. In Zeiten der Machbarkeit scheint aber alles steuerbar. Das ist ein bisschen Illusion, die auch von der Medizin bedient wird. Da geht es zum Beispiel um das Wunschkind, um das perfekte Kind. In der Pränataldiagnostik geht es um die Machbarkeit, ob es zum Beispiel Probleme bei einem Kind gibt. Alles wird perfekt gescreent. Aber wollen wir das so? Macht das einen Sinn?

