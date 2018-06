Facebook

Der Sommer hat einen winterlichen Start hingelegt. Schnee fiel in den Hohen Tauern und in den Nockbergen. In Kärnten und Osttirol hat es kräftig abgekühlt. Auf Jacken und lange Hosen wird man auch die restliche Woche nicht verzichten können. Tiefpunkt ist der Donnerstag. Da wird es laut Werner Troger von den "Meteo Experts" in Lienz auf unter 20 Grad abkühlen. "Der Donnerstag wird sicherlich der kühlste Tag der Woche", sagt Troger. Mit Regenschauern ist die ganze Woche immer wieder zu rechnen, wobei es auch einige sonnige Phase geben wird. Größere Regenmengen sind in Kärnten und Osttirol aber nicht zu erwarten. "Im Gegensatz zu anderen Regionen in Österreich sind wir diesbezüglich sicher auf der günstigeren Seite", sagt Troger.