Dienstagabend wurde ein Syrer wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung in Klagenfurt festgenommen. Zuerst war der 28-Jährige mit einer Machete zu einem Lokal marschiert. Vor der Türe legte er seine Waffe ab. Drinnen behauptete er, nach einer bestimmten Person zu suchen, da er diese umbringen wolle.

Da sich die Person nicht im Lokal befand, verließ er dieses wieder und ging mit der Machete in einen Supermarkt. Dort hantierte er mit der Machete und soll die Kunden bedroht haben. Passanten schlugen Alarm. Bei der Fahndung konnten die Beamten den Mann in der Nähe des Geschäftes festnehmen. Verletzt wurde niemand, der Tatverdächtige wurde ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert.