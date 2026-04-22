In den vergangenen Jahren kam es auf den Almen in Österreich immer wieder zu zum Teil schweren Unfällen – sowohl zwischen Kühen und Wanderern, mit oder ohne Hund, als auch mit Mountainbikern. Mehrmals standen danach auch Landwirte, denen die Almen sowie die dort lebenden Nutztiere gehören, vor Gericht. Um ihnen Rechtssicherheit zu geben, hat das Land Kärnten ein eigenes Versicherungspaket geschnürt. Jetzt, vor Beginn der Almsaison, wurde diese Versicherung wieder erneuert.

Gruber (links) und Schuschnig (rechts) mit Josef Obweger, Obmann des Kärntner Almwirtschaftsvereins © Büro Lhstv. Gruber

„Um hier für mehr Sicherheit und Klarheit zu sorgen, haben wir auch heuer wieder ein umfassendes Versicherungspaket speziell für unsere Almbäuerinnen und Almbauern geschnürt. Damit geben wir ihnen die nötige Rechtssicherheit und sorgen für wichtige Entlastung, indem wir finanzielle Risiken abnehmen“, erklärt Agrarreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

Das Versicherungspaket wurde bereits 2019 auf Initiative von Gruber und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) ins Leben gerufen und seither laufend weiterentwickelt. Die Kosten für die jährlichen Versicherungsprämien übernimmt auch heuer wieder das Land Kärnten aus Mitteln des Agrar- und Tourismusreferats. Schuschnig: „Gerade der Tourismus und die Freizeitwirtschaft profitieren in hohem Maß von unseren bewirtschafteten Almen. Mit dem Beitrag unterstützen wir gezielt jene, die diese Kulturlandschaft erhalten und pflegen“, betont Schuschnig.