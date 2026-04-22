Der Service existiert in Graz seit dem Jahr 1992, heißt es auf der Webseite der KPÖ. In all den Jahren sei „schon viel erreicht worden“, ist weiter zu lesen. Nun hat die Partei ihren Mieternotruf auf weitere Bundesländer ausgeweitet. Nach Niederösterreich und Salzburg gibt es die Anlaufstelle jetzt auch in Kärnten, Vorarlberg und Tirol – und damit in sechs von neun Bundesländern.

Erste Einschätzung

Angeboten wird kostenlose Beratung etwa bei Schimmel, Problemen mit der Kaution, überhöhten Betriebskosten oder unrechtmäßigen Kündigungen. Laut Tobias Schweiger, Bundessprecher der KPÖ, würden viele Menschen ihre Rechte nicht kennen. Der Mieternotruf gebe eine Einschätzung, wie man am besten weiter vorgehen kann.

In Graz wurde der Mieternotruf vom damaligen KPÖ-Stadtrat Ernest Kaltenegger eingeführt, ähnliche Angebote von öffentlicher Seite fehlen laut Schweiger oft. In Graz ist der Mieternotruf unter 0316/71 71 08 erreichbar, in Tirol und Vorarlberg unter 0677/644 260 66 und in Niederösterreich, Salzburg und Kärnten unter der Nummer 0677/620 783 84.