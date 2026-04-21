Um 7.58 Uhr bebte in Slowenien die Erde. Laut Aufzeichnungen des slowenischen Erdbebendienstes hatte das Erdbeben eine Stärke von 3,2 nach Richter. Das Epizentrum lag nahe der Gemeinde Mokronog (Nassenfuß) in der Region Doljenska, etwa auf halber Länge zwischen der slowenischen Hauptstadt Ljubljana (Laibach) und Zagreb in Kroatien. Der Herd befand sich in 11 Kilometer Tiefe. Die Erschütterungen waren in Mittel- und Ostslowenien spürbar.

Zwei Beben

Bereits gegen 2 Uhr in der Früh wurde auch ein Beben südlich von Kostel in Slowenien registriert. Es hatte die Stärke 3,1 und wurde auch von den Anrainern der Gemeinden Kočevja, Črnomlja und Umgebung gespürt. Laut derzeitigen Informationen verursachten beide Beben keine Gebäudeschäden und es wurde niemand verletzt.