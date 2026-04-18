Am Samstagvormittag um 11.30 Uhr kam es in Osttirol zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 64-jähriger Österreicher war mit seinem Auto im Gemeindegebiet von Ainet auf der B 108 in Fahrtrichtung Huben unterwegs. Vor ihm fuhr eine Zugmaschine, gelenkt von einem 35-jährigen Österreicher.

Als der 64-Jährige gerade dabei war, den Traktor zu überholen, bog der 35-Jährige nach links in einen Feldweg ab. Daraufhin kam es zur Kollision zwischen dem Auto und der Zugmaschine. Der Pkw touchierte den linken Vorderreifen des Traktors, geriet ins Schleudern und überschlug sich. Schlussendlich kam das Fahrzeug im linken Straßengraben wieder auf den Rädern zum Stillstand.

Leicht verletzt

Der 64-Jährige sowie dessen mitfahrende Ehefrau, eine 59-jährige Österreicherin, wurden leicht verletzt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Ainet und Lienz mit 41 Kräften und sechs Fahrzeugen, zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen, sowie drei Polizeistreifen.