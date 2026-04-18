Am Freitag, 24. April, ist es wieder soweit: In rund 100 Spar-, Eurospar- und Interspar-Märkten in Kärnten und Osttirol findet zwischen 9 und 16 Uhr wieder die Coffee to help-Aktion statt. Mitarbeitende, darunter viele Lehrlinge, und rund 400 Freiwillige der youngCaritas kredenzen beim Einkauf Regio-Kaffee und von Ölz gesponserte Kuchen. Die Spenden kommen Menschen in Not in der Region zugute.

Gemeinsam etwas bewegen

Andreas Ender, Geschäftsführer von Spar Kärnten und Osttirol, freut sich schon auf die Charity-Aktion. „Als regional verwurzeltes Unternehmen ist es uns ein großes Anliegen, Verantwortung zu übernehmen und dort zu helfen, wo Unterstützung gebraucht wird“, sagt Ender. Der Aktionstag zeige jedes Jahr aufs Neue, „wie viel wir gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden und den engagierten Jugendlichen der youngCaritas bewegen können.“

Ernst Sandriesser, Direktor der Caritas Kärnten, dankt schon heute allen Unterstützerinnen und Unterstützern und verspricht: „Die Spenden kommen Menschen zugute, die unerwartet in schwierige Lebenssituationen geraten sind – sei es durch Krankheit, finanzielle Not oder familiäre Belastungen. Diese Form der Solidarität wirkt unmittelbar und macht konkrete Hilfe in der Region möglich.“ Mehr Informationen zur Coffee to help-Aktion gibt es unter dem Link https://ktn.youngcaritas.at/.