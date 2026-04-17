Kommentar.
Der verschlankten Landesverwaltung müssen weitere Reformen folgen. Erst wenn das Angekündigte umgesetzt ist, können sich Fellner und Gruber Reformpartner nennen.
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In der Kärntner Landesverwaltung ist eine Reduzierung der Abteilungen von 15 auf 10 geplant, die mit Juli in Kraft treten soll
Die Oppositionsparteien erinnern daran, dass die Parteien SPÖ und ÖVP ab 2013 die Abteilungen von 10 auf 15 erweitert haben.
Durch natürliche Abgänge und nicht durch Kündigungen sollen 300 Dienstposten in der Landesverwaltung bis 2031 eingespart werden. Die Personalkosten sollen sich dadurch mittelfristig um 25 Millionen Euro pro Jahr reduzieren.
Weitere Strukturverschlankungen und eine echte Aufgabenreform sind notwendig.
Erst wenn die Reformen tatsächlich umgesetzt werden, können Fellner und Gruber sich als Reformpartner bezeichnen.
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