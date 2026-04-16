Der Geist des besonderen Abends, geprägt vom „Willen zur Zusammenarbeit und Vertrauen in eine starke wirtschaftliche Partnerschaft über Grenzen hinweg“, war atmosphärisch spürbar beim Frühlingsempfang des Slowenischen Wirtschaftsverbandes SGZ Slovenska Gospodarska Zveza im Kärntner Landesarchiv, wo Benjamin Wakounig, Präsident von 350 „sehr aktiven“ Mitgliedern, auf unsere Verantwortung im Alpen-Adria-Raum hinwies: einzutreten für Dialog statt Trennung und Kooperation statt Konfrontation.

„Der berühmteste slowenische Schwiegersohn“

Angesichts der geopolitischen Lage sei die Zusammenarbeit zwischen Slowenien und Kärnten umso wichtiger, betonte Maja Balant-Slobodjanac, Generalkonsulin der Republik Slowenien. „Sie sie ist ein lebendiger, dynamischer Raum, in dem sich Wissen, Innovation und Unternehmergeist verbinden.“ Ein neues Synergie-Modell könne hier entstehen. „Wir alle können etwas beitragen zur besseren Entwicklung“, beschwor der neue Landeshauptmann Daniel Fellner den Gedanken von Gemeinsamkeit im Land und Zusammenarbeit in der Wirtschaftsregion Alpen-Adria.

Marko Vrevc, Wirtschaftsdelegierter an der Botschaft der Republik Slowenien in Wien, Maja Balant-Slobodjanac, Generalkonsulin der Republik Slowenien in Klagenfurt, LH Daniel Fellner Benjamin Wakounig, Präsident des SGZ © Helge Bauer

In einer Zeit, in der „der berühmteste slowenische Schwiegersohn“ die Welt auf den Kopf stelle, sei dies umso wichtiger, meinte der Wirtschaftsdelegierte der Republik Slowenien in Wien, Marko Vrevc. Zum gelungenen Abend, an dem sich auch Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl glänzend unterhielt,, trugen auch das verführerische Buffet mit schwarzen Trüffeln und Weinen aus Istrien, sowie Sängerin Manca Izmaijlova bei.