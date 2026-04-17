Kärntnerinnen und Kärntner, die in die Bundeshauptstadt ausgewandert sind, haben bereits vor 135 Jahren beschlossen, gemeinsam ihre Kultur und Bräuche auch in Wien zu pflegen. Aus diesem Anlass wurde damals der Verein Edelweiß, der erste Verein von Kärntnern in Wien, gegründet.

Zum Jubiläum hat heuer der Verein – es handelt sich um den ältesten Verein von Kärntnern in Wien und Niederösterreich – seinen Kärntnerball nach einer Pause wiederbelebt. Denn bis zum Jahr 2019 war der Ball ein voller Erfolg. Doch seither gab es nur 2023 einmal eine Neuauflage. Nun will der Verein unter Obmann Josef Buchacher den Ball wiederbeleben.

Das Ensemble Lamprecht sorgt am Frühlingsball für Stimmung © Ensemble Lamprecht

„Uns ist es immer wichtig, dass auch Gruppen aus Kärnten mitwirken“, sagt Buchacher. Das Ensemble Lamprecht wird mit Musik für Stimmung sorgen, während die Sadnig Buam und Dirndln mit Volkstanz und Schuhplatteln die Gäste unterhalten. Und natürlich wird mit Käsnudel und Reindling auch die Kärntner Kulinarik nach Wien „exportiert“.