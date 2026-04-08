Eine außergewöhnliche Aktion sorgte auch heuer wieder für strahlende Gesichter in drei Kärntner Pflegeheimen: Der Verein „Biker mit Herz“ veranstaltete am Ostermontag seine bereits zur Tradition gewordene Ausfahrt im „besonderen Biker-Outfit“ – verkleidet als Osterhasen und Osterhäsinnen.

20 Bikerinnen und Biker

Unter der Leitung von Obmann Gerd Mühlmann trafen sich am Vormittag bei strahlendem Sonnenschein insgesamt 20 Bikerinnen und Biker, um den Bewohnerinnen und Bewohnern der Pflegeheime Providentia in Klagenfurt, Mavida in Moosburg sowie Haus Klara in Maria Elend eine süße Osterüberraschung zu überbringen.

Bereits beim ersten Halt im Pflegeheim Providentia am Leitenweg war die Vorfreude spürbar: Die Heimbewohner warteten gespannt auf den Motorradkonvoi, der schließlich unter großem Applaus eintraf. Mitgebrachte Osterpräsente wurden persönlich überreicht und sorgten für viele herzliche Begegnungen. Die Pflegedienstleiterin Martina Sorger begleitete die gesamte Tour heuer selbst mit dem Motorrad.

Nach anregenden Gesprächen bei Kaffee und Kuchen setzte sich der Tross in Richtung Moosburg in Bewegung. Im Pflegeheim Mavida wurden die Bikerinnen und Biker von Blanca Unrath, in Vertretung von Leiter Daniel Kaus, herzlich empfangen. Auch hier war die Freude über die Ostergeschenke groß.

Gelungene Tour

Die letzte Station führte die Gruppe über Velden nach Maria Elend zum Haus Klara. Heimleiterin Sara Koch hieß die Teilnehmer willkommen, während die Bewohner – teils im Hof, im Speisesaal oder in ihren Zimmern – bereits gespannt warteten. Die Übergabe der Osterpräsente bildete einen gelungenen Abschluss der Tour.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen verabschiedeten sich die Bikerinnen und Biker zufrieden vom Pflegeheim. Die gelungene Charity-Aktion zeigte einmal mehr, wie viel Freude kleine Gesten bereiten können – und dass soziales Engagement auch auf zwei Rädern große Wirkung entfaltet.