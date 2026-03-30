Wir blenden zurück ins letzte Jahrtausend. Politiker und Wirtschaftsbosse stehen Schlange, um den innovativen „Tschebull“-Wirt Hans Tschemernjak vom Faaker See für sich zu gewinnen. Vizekanzler Josef Riegler bietet ihm einen sicheren Nationalratslistenplatz, Jörg Haider offeriert einen Landesrat, Baumeister Robert Rogner will ihn zu einem zweiten „Tschebull“ in Moskau überreden, als er dort das „National“ direkt am Kreml zu einem Luxushotel umbaut.

Von Peter Alexander über Niki Lauda bis zu Udo Jürgens pilgerte die High Society damals in sein Wirtshaus. „Ich habe immer ein Wirts- und kein Gasthaus geführt“, schmunzelt er immer wieder, „denn im Wirtshaus hat der Wirt das Sagen und nicht der Gast.“

Als der Spargel zurückkehrte

Mit für das letzte Jahrtausend innovativen Ideen mischte der Kärntner Paradegastronom damals die Wirtshauskultur auf, kreierte, als strenge Zollkontrollen zwischen Italien und Österreich noch Alltag waren, grenzüberschreitende Wirtepartnerschaften, forcierte die Zusammenarbeit zwischen Bauern und Gastronomen, um den Gästen frische und beste Produkte auftischen zu können, und brachte ein Gemüse zurück auf die Speisekarten, das damals so selten in den Restaurants anzutreffen war wie ein Bär in den Karawanken – den Spargel.

Dutzende andere begnadete Kärntner Gastronomen sprangen auf seinen kulinarischen Erfolgszug auf – und gründeten die kulinarische Vereinigung der Spargelwirte. Legendär auch das von ihm initiierte Pressefoto – als sich 1987 zur Rad-WM in Villach hunderte Köche auf einem Bild versammelten, um Kärntner Gastfreundschaft zu demonstrieren.

Tschemernjaks Kirchtagssuppe

Villachs Altbürgermeister Helmut Manzenreiter bat seinen Freund, zu einem Kirchtags-Jubiläum eine einzigartige Kirchtagssuppe zu kreieren. Wochenlang besuchte Tschemernjak Dutzende Bauernhöfe, schaute unzähligen Bäuerinnen in die Kochtöpfe und mischte dann aus den besten Rosentaler, Gailtaler, Drautaler und Gegendtaler Varianten seine Melange der Villacher Kirchtagssuppe, ein bis heute unschlagbares Rezept.

Im „Villacher Brauhof“, den er fast zwei Jahrzehnte führte, etablierte er rund um den verstorbenen „Kleine Zeitung“-„Kuchlmasta“ Peter Lexe, Kulturamtsleiter Adolf Scherer und Anwalt Arnold Köchl eine Frühstücks-Freundes-Gruppe, die mit allerlei Streichen für Gesprächsstoff sorgte – die „Viererbande“.

Die Streiche der Viererbande

Lexe selbst bekam von seinen Freunden einmal einen fingierten Anruf aus Deutschland. Die Illustrierte „Stern“ benötigte eine Geschichte über die Kärntner Berge. Mitten im Winter, der Schnee türmte sich meterhoch, erklomm Lexe mit seiner alten Spiegelreflexkamera unzählige Kärntner Berggipfel. Die Bilder waren zu jener Zeit noch nicht digital und mussten mühsam in Dunkelkammern entwickelt werden. Lexe schickte sie an die deutsche Deckadresse – im Glauben für eine große „Stern“-Reportage. Wenig später erging an unzählige Villacher Prominente eine Einladung, in der Lexe zu einer Berggipfel-Vernissage in den Brauhof lud. Wieder einmal war ein Scherz gelungen.

Auch Tschemernjak selbst blieb von den Streichen seiner eigenen Viererbande nicht verschont. 1984, Hans Tschemernjak dirigierte als Fidelius XXIX den Villacher Fasching, wurde ihm von seinen Freunden die Narrenkappe gestohlen. Alle Aufrufe in den Medien und im Radio verliefen im Nirvana, die Narrenkappe blieb unauffindbar. Bis sich nach Beginn einer Faschingssitzung, Tschemernjak saß ohne Narrenkappe auf dem Thron, die Tür zum Kongresshaus öffnete und eine bildhübsche Frau eintrat. Nora, eine Nachtklublegende, brachte vor einem begeistert lachenden Publikum die Narrenkappe mit einem unschuldigen Augenaufschlag direkt zu ihm: „Hans, die hast du bei deinem letzten Besuch bei mir vergessen.“

Einmal, er hatte an diesem Tag Geburtstag, sollte er in der Brauerei einen Vortrag über die Zusammenarbeit von Wirten und Bauern philosophieren. Penibel vorbereitet setzte Tschemernjak vor hunderten Gästen zu seinem Referat an, als im Minutentakt immer mehr Menschen den Vortragsraum wieder verließen. Aufgrund des Desinteresses leichenblass und mit Schweißperlen auf der Stirn setzte Tschemernjak seinen Vortrag stockend fort. Bis die Tür aufging, alle Gäste wieder hereinkamen und eine große Geburtstagstorte in den Saal schoben: Happy Birthday, lieber Hans - nun zum 85. Geburtstag!