Die Messehalle 4 in Klagenfurt war am Samstag bis auf den letzten Platz gefüllt. Rund 2500 Pädagoginnen und Pädagogen nahmen an einer Kinderschutz-Tagung teil. Eine von ihnen war Manuela Söllnbauer, Kindergarten-Pädagogin im zweiten Bildungsweg aus Millstatt. Enttäuscht vom bisherigen Verlauf der Veranstaltung nahm sie all ihren Mut zusammen und bahnte sich während des Auftritts von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) den Weg Richtung Bühne. Weil sonst niemand aufgestanden sei, habe sie es getan. „In letzter Zeit wurde viel zu viel auf unserem Rücken ausgetragen. Wir haben sehr breite Schultern, aber irgendwann ist es zu viel. Mit dem Aussetzen der Reduktion der Gruppengrößen wurde uns das letzte Licht genommen. Genau das, was uns allen am wichtigsten war, wurde von der Politik gestrichen“, sagte Söllnbauer im Anschluss an ihren denkwürdigen Auftritt im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Begeistert waren die Veranstalter von der spontanen Idee nicht, aufzuhalten war Söllnbauer allerdings auch nicht. Zuvor gab es bereits einen stillen Protest der Bebek (Berufsgruppe der elementaren Bildungseinrichtungen Kärntens), die der Politik die „Rote Karte“ zeigte.