Am Samstag werden die Hochzeitsglocken läuten. Heidi-Horten-Witwer Karl Goëss (74) wird, wie die Kleine Zeitung aus seinem Umfeld erfahren hat, seine neue Liebe heiraten. Die Frau stammt aus einer Unternehmerfamilie in St. Veit und ist mit ihren 27 Jahren ganze 47 Jahre jünger als ihr zukünftiger Ehemann. Die Hochzeitsfeier geht beim Kollerwirt in Tanzenberg über die Bühne, zuvor wird am Stammsitz der Familie in Ebenthal geheiratet.

Die Trauung soll im Schloss Ebenthal stattfinden © Bauer

Die Milliardärin und KAC-Mäzenin Horten ist im Juni 2022 im Alter von 81 Jahren verstorben. Goëss und Horten haben 2015 geheiratet. Horten trug von da an einen Doppelnamen. Mit dem Tod seiner ersten Ehefrau wurde Goëss übrigens nicht zum vermögenden Erben. Er hat bereits zu Lebzeiten von Heidi Horten einen Erbverzicht abgegeben, hieß es damals aus seinem Umfeld. Die Verwertung des Horten-Vermögens ist übrigens noch nicht abgeschlossen. Die Liegenschaft bei Sekirn etwa, soll verkauft und der Erlös für medizinische Forschung aufgewandt werden.

Goëss trat erst vor wenigen Tagen in der Öffentlichkeit auf, als im MMKK die Kunstsammlung seiner verstorbenen Frau unter der Regie von Agnes Husslein-Arco, Direktorin des Privatmuseums von Heidi Horten (siehe Bild) präsentiert wurde. Seine Verlobte war bei diesem Anlass nicht mit dabei.