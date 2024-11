Im Kärnten-Urlaub vor über 30 Jahren sah Erwin Kalbhenn ein Inserat: Ein medizinischer Direktor für das LKH Klagenfurt wurde gesucht. Der Deutsche bewarb sich, wurde Erstgereihter und war fortan für fast ein Jahrzehnt einer der führenden Mediziner des Landes. Doch nicht nur als Arzt machte er Karriere, vor allem als Patientenanwalt, der er 14 Jahre lang war, machte er sich verdient. Die Entschädigung von Patienten wurde neu geregelt, auch der Umgang von Ärzten mit ihren Patienten entwickelte sich auf seinen Druck hin weiter.

Am 15. November verstarb er im Alter von 76 Jahren in Feldkirchen. Die Verabschiedung findet am Samstag, 23. November, um 11 Uhr in der Stadtpfarrkirche „Maria im Dorn“ in Feldkirchen statt.