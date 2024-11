Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in Wellersdorf (Gemeinde Ludmannsdorf). Laut Polizei war ein Pkw-Lenker (74) auf der Wellersdorfer Straße von Feistritz im Rosental kommend in Richtung Muschkau unterwegs und kam in Wellersdorf nach einer Linkskurve auf Grund einer akuten gesundheitlichen Beeinträchtigung links von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Haus.