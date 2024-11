Schon seit dem Spätsommer tingelt Hannes Jagerhofer durch Kärnten, um Unterstützer und Finanziers für ein Beachvolleyball-Comeback am Wörthersee zu finden. Mit der Idee ist er zwar bei vielen auf offene Ohren gestoßen, die erhoffte finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand bleibt jedoch aus. Stadt Klagenfurt und Land Kärnten lehnten es ab, Geld für das Event auszugeben – was angesichts der budgetären Situation nachvollziehbar ist. An allen Ecken und Enden nach Sparpotenzial zu suchen und dann Hunderttausende Euro für ein Event auszugeben, hätte zumindest für eine schiefe Optik gesorgt. Auch Kärnten Werbung und Wörthersee-Tourismus entschieden sich nach längerer Diskussion gegen finanzielle Unterstützung eines Events in der ohnehin stark gebuchten Hauptsaison.