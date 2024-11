In den Bezirken St. Veit und Feldkirchen waren am Donnerstag Einbrecher unterwegs. Sie stiegen am helllichten Tag in die Häuser ein. In beiden Fällen wurden Kästen und Schränke im Haus durchsucht und durchwühlt. Gestohlen wurden zumindest Schmuck und mehrere Handtaschen. Die genaue Schadenshöhe ist laut Polizei noch nicht bekannt.