Am Donnerstag gegen 10.30 Uhr stießen auf der Gailtal Straße (B 111) in der Gemeinde St. Stefan im Gailtal zwei Pkw, gelenkt von einem Mann (62) aus dem Bezirk Villach-Land und einem Mann (60) aus Villach, im Begegnungsverkehr aus bisher unbekannter Ursache frontal zusammen.

Dabei wurden beide Lenker schwer verletzt und mussten nach notärztlicher Hilfeleistung von der Rettung ins LKH Villach gebracht werden. Zeugenbefragungen ergaben laut Polizei, dass der 62-jährige Lenker auf seiner Fahrt in Richtung Hermagor vermutlich zu weit nach links gekommen sein dürfte und deshalb in den Gegenverkehr geriet. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.

Im Einsatz standen auch die Freiwilligen Feuerwehren St. Stefan/Gail, Förolach, Görtschach, Hermagor, Köstendorf, Nötsch im Gailtal und Vorderberg mit insgesamt etwa 65 Kameraden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der gesamte Verkehr zwischen Köstendorf und St. Stefan örtlich umgeleitet.