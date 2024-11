Schwerer Arbeitsunfall am Dienstag in Klagenfurt: Gegen 19.50 Uhr befanden sich ein 66-jähriger Bauer und sein 35-jähriger Sohn in einem Stall im Bezirk Klagenfurt, um dort auszumisten. Plötzlich wurde der 66-Jährige von einem ca. 900 Kilogramm schweren Zuchtstier attackiert.

Sohn eilte Vater zu Hilfe

Dieser drückte den Bauern mehrmals mit seinem Kopf gegen den Oberkörper und in weiterer Folge gegen die Stallwand. Der Jungbauer, der nur ein paar Meter entfernt von seinem Vater war, eilte diesem zu Hilfe, konnte den Stier vertreiben und wegsperren. Anschließend setzte er die Rettungskette in Gang. Der 66-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.