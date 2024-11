Erneuter Fall von häuslicher Gewalt in Kärnten: Am Dienstag gegen 17 Uhr kam ein 34-jähriger Mann aus Klagenfurt alkoholisiert in seine Wohnung in der Landeshauptstadt. Dort schlug er seiner 26-jährigen Frau ins Gesicht und stieß sie anschließend gegen dort befindliche Möbelstücke, sodass sie zu Boden fiel und sich verletzte.

Tochter mit sich eingesperrt

Danach versperrte der 34-Jährige die Wohnung von innen und nahm seiner Frau Schlüssel und Handy weg. In weiterer Folge nahm er die gemeinsame 5-jährige Tochter an sich und sperrte sich mit dieser im Badezimmer ein. Dabei bedrohte er seine Frau auch noch.

Nachdem er ihr die Wohnungsschlüssel nach einiger Zeit wieder gab, konnte sie die Wohnung verlassen und die Polizei verständigen. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Betretungs-und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.