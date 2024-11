Schwerer Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Greifenburg. Es war gegen 15 Uhr, als ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau einen Firmen-Lkw auf der Drautal Straße (B 100) im Freilandgebiet von Rasdorf in Richtung Spittal an der Drau unterwegs war. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 23-jähriger Oberkärntner.

Zum selben Zeitpunkt lenkte ein 58-jähriger Mann - auch er stammt aus dem Bezirk Spittal an der Drau - seinen Wagen in die entgegengesetzte Richtung, als plötzlich aus noch unbekannter Ursache das Heck des Pkw ausbrach. Das Fahrzeug geriet auf das rechte Straßenbankett und dadurch ins Schleudern. Der Wagen bewegte sich daraufhin in Richtung Gegenfahrbahn, wobei er frontal in den entgegenkommenden Lkw des 40-Jährigen prallte.

First Responder im Einsatz

Durch die Kollision wurden der Lenker sowie sein Beifahrer unbestimmten Grades verletzt, vom First Responder erstversorgt und vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert. Der 58-Jähirge wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden bzw. Totalschaden.

Im Einsatz befanden sich, neben den Beamtinnen der Polizeiinspektion (PI) Greifenburg, ein Beamter der PI Steinfeld sowie die Straßenmeisterei Greifenburg.