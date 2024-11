Riesiges Glück im Unglück hatten ein 10-jähriges Mädchen und ihr 13-jähriger Bruder am Montagnachmittag in Velden am Wörthersee. Gegen 15.35 Uhr überquerten sie auf einem Schutzweg die Villacher Straße. Dies übersah eine 82-jährige Pkw-Lenkerin.

Mädchen umgestoßen

Das Mädchen wurde, trotz eingeleiteter Vollbremsung, umgestoßen. Der Junge konnte sich trotz des Kontakts auf den Beinen halten. Beide Kinder dürften nach derzeitigem Stand nur leicht verletzt worden sein. Nach medizinischer Erstversorgung wurden sie zur Abklärung ins LKH Villach eingeliefert. Ein Alkotest mit der 82-Jährigen verlief negativ.