Das Politthema Nummer 1 war Mittwoch auch in Kärnten der Ausgang der Wahlen in Amerika. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) reagierte mit „großer Besorgnis“ auf die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. „Die erwarteten Auswirkungen auf Europa und damit auch auf Kärnten könnten tiefgreifend sein“, verweist Kaiser auf die Bereiche internationale Zusammenarbeit, Friedenssicherung, Klimaschutz und wirtschaftliche Stabilität. Laut Kaiser sei es jetzt „umso wichtiger, dass wir in Europa enger zusammenstehen, unabhängiger werden, unsere liberale Demokratie und unsere Werte entschlossener vertreten“.