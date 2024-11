„Unser Leben wird nie mehr so sein wie früher.“ Zwei Wochen nach dem Tod des Soldaten Mustafa P. (21) in der Türk-Kaserne in Spittal/Drau meldet sich seine Familie. Die ausführliche, von ihrem Anwalt Kazim Yilmaz erstellte Stellungnahme ist voller Schmerz und Trauer über den tragischen Verlust des Sohnes, aber auch getragen, „vom großen Vertrauen in den Rechtsstaat und in die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden“.