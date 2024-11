Ein Mann (57) aus dem Bezirk Klagenfurt fuhr am Sonntag um 12.15 Uhr gemeinsam mit zwei Freunden nahe Pischeldorf in der Gemeinde Magdalensberg mit Motocrossmotorrädern auf einer Forststraße des Linsenberges. Beim Befahren eines etwa 27 Grad steilen Waldstückes bergauf, geriet er in Rückenlage und prallte mit dem Rücken gegen einen Baum. Das Motorrad fiel infolge auf seinen Brustkorb und er wurde im Bereich des Brustkorbes unbestimmten Grades verletzt.

Die Rettungskette wurde von seinen Begleitern in Gang gesetzt. Er wurde nach Stabilisierung durch den Notarzt vor Ort und Bergung geborgen. Weil aber aufgrund des dichten Waldes eine unmittelbare Bergung mittels Bergetau durch den Rettungshubschrauber C11 nicht möglich war, musste die Bergrettung Klagenfurt ausrücken. Sie konnte den bereits versorgten Patienten mit einer Rolltrage mittels Seilsicherung bergen und dem Team vom C11 übergeben. Dieses flog den 57-Jährigen dann ins Klinikum Klagenfurt.