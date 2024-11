Samstagabend verwandelte „George Symphonics“ das Congress Center Villach in eine ganz besondere Klangwelt: Das 50-köpfige Orchester „Euro Symphony SFK“ mit Kärntner Musikerinnen und Musikern spielte am Samstagabend live zu den Beats des internationalen Star-DJs Milk & Sugar die größten House- und Techno-Klassiker. Dieses exklusive Event, präsentiert von Antenne Kärnten und der Kärntner Sparkasse, war für die geladenen Gäste ein wahrer Ohrenschmaus. Tickets dafür konnte man nicht kaufen, denn dieses Musikevent stieg exklusiv für Sparkassen- und Antenne-Club-Member sowie für geladene Partner der Unternehmen aus Wirtschaft und Gesellschaft.

© Daniel Waschnig

„Meine Hits, mein Kärnten. Am heutigen Abend bekommt unser Slogan eine ganz neue Dimension“, freute sich Antenne-Geschäftsführer Gottfried Bichler. „Mit George Symphonics beschreiten wir ganz neue Wege im Musikerlebnis. Klassische Musik gepaart mit DJ-Sound ist bis jetzt einzigartig in Österreich und ein ganz besonderes Klangerlebnis. Seit unglaublichen 149 Jahren wird der Musikverein Kärnten von der Kärntner Sparkasse unterstützt, auf dieses älteste Kultursponsoring sind wir wirklich stolz“, so Michael Koren, Vorstand der Kärntner Sparkasse AG.

George Symphonics © Hannes Krainz

Das Publikum war begeistert: Milk & Sugar aus München führte als „Schaltzentrale“ die Regie und schuf gemeinsam mit dem Orchester eine Bühne, auf der House- und Techno-Klassiker wie Levels von Avicii, Sky and Sand von Paul Kalkbrenner und One More Time von Daft Punk orchestral neu interpretiert wurden. „Unvorstellbar trifft es als Beschreibung gut“, schwärmt Star-DJ Milk & Sugar. „Österreich hat so ein Setting noch nie gehört, geschweige denn gesehen.“ Anschließend wurde auf der Antenne Kärnten Aftershowparty bis in die Nacht gefeiert.

Online nachhören

„George Symphonics“ gibt es für alle, die nicht live dabei sein konnten oder es noch einmal erleben wollen, zum Nachhören: am Sonntag ab 18 Uhr im großen Music Special auf Antenne Kärnten mit Programmchef Timm Bodner sowie nach der Sendung jederzeit auf antenne.at.