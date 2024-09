Radio zum Angreifen und Moderatorinnen und Moderatoren statt Leerstände. Die Antenne Kärnten ist seit Montagfrüh in ihr provisorisches Studio in der Villacher Innenstadt eingezogen und sendet bis einschließlich Sonntag, 22. September, live vom Unteren Kirchenplatz.

Spannende Geschichten und Gäste aus Villach

„Das halbe Team sitzt hier in Villach, die andere Hälfte in Klagenfurt“, erzählt Programmchef Timm Bodner, der ebenfalls in Villach mit dabei ist. Neben dem Live-Programm, mit allem, was dazu gehört, werden über die ganze Woche auch mehr als 40 spannende Geschichten aus Villach gesendet. Ob Unternehmensgründungen oder Neuigkeiten aus dem Naturpark Dobratsch, man darf jedenfalls gespannt sein. Moderatorin Kerstin Poscheschnig war am Montag auch schon in der Villacher Fußgängerzone unterwegs: „Meine Kollegen und ich werden immer wieder draußen auf der Straße sein und Umfragen mit den Villacherinnen und Villachern machen.“

René Detomaso, Marcel Estevez Sanchez und Timm Bodner im Pop-up-Studio in Villach © KLZ/Pöcher

Zum Einstand am Montag hatte das Antenne-Team schon jede Menge Besuch: Neben Bürgermeister Günther Albel (SPÖ), war auch schon Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach Tourismus GmbH, Stadtmarketing-Chef Pierre Bechler und Bauerngman-Bauer Franz Teppan vor Ort. In den kommenden Tagen haben sich noch weitere Gäste angekündigt: Claus Lachmann von Lam Research, Richard Oswald vom Villacher Einkaufszentrum Atrio oder Martin Kroissenbacher, Direktor der Villacher Stadthalle.

Besucher willkommen

Auch Besucherinnen und Besucher sind jederzeit willkommen: „Wer gerne einmal einen Blick hinter die Radio-Kulissen werfen will, kann uns ganz nach dem Motto ‚Höreinspaziert‘ gerne einen Besuch abstatten“, sagt Bodner. Eine Schulklasse aus Spittal und einige Hörerinnen und Hörer gingen der Aufforderung schon nach.

Spätestens am Mittwoch, 18. September, wird das Studio beziehungsweise der Platz davor voll sein, denn ab 14 Uhr findet eine Autogrammstunde mit den Spielern des VSV statt. Am Freitag wird dann zum Gratis-Konzert geladen: Die österreichische Pop-Band „Alle Achtung“ spielt ab 14 Uhr am Unteren Kirchenplatz.