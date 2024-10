Seit 1999 gibt es in Villach das „Denkmal der Namen“. Es erinnert an die Opfer des Nationalsozialismus der Stadt und des Bezirkes Villach. An Frauen, Männer und Kinder, die zwischen 1938 und 1945 von den Nazis ermordet wurden. Mehrmals in den vergangenen 25 Jahren wurde das Denkmal, das sich in der Widmanngasse gegenüber dem Villacher Stadtmuseum befindet, beschädigt bzw. zerstört. Jetzt ermittelt erneut die Polizei, Donnerstagvormittag waren die Beamten vor Ort. „Die Gedenkstätte wurde in den vergangenen ein bis zwei Tagen beschädigt“, sagt Polizeisprecher Werner Pucher.