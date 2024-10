Am 9. November wird in Österreich offenbar eine neue Partei gegründet. In Wien soll die Gründungsveranstaltung der „Revolutionären Kommunistischen Partei“ stattfinden. Abgesehen vom unpassenden Datum - dem Tag des Beginns der Novemberpogrome - hätte man sich auch die Werbung dafür sparen können. Im Rosental wurden in der Nacht auf Mittwoch auf Bushaltestellen, eine Bücherzelle (eine zur kleinen Bibliothek umfunktionierten Telefonzelle) und Gebäuden Plakate aufgeklebt. „Wir müssen jetzt schauen, wie wir das überhaupt wieder herunterbekommen. Es wurde ein sehr aggressiver Kleister verwendet“, sagt Sonya Feinig, Bürgermeisterin von Feistritz im Rosental.