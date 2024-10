„Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das Statistische Handbuch widerlegt diese geflügelten Worte“, sagt Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) bei der Präsentation der 69. Ausgabe des Statistischen Handbuchs des Landes Kärnten, am Donnerstag im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung. Sechs Mitarbeiter arbeiten in der Landesstelle für Statistik unter der Leitung von Thomas Graf an der Auswertung der wichtigsten Eckdaten des Bundeslandes: „Alle Zahlen sind nachvollziehbar, können eingesehen und verifiziert werden. Sie basieren auf gesetzlichen Bestimmungen und unterliegen strengen Kontrollprozessen. Alle Erhebungen und Auswertungen erfolgen in Zusammenarbeit mit der Statistik Austria und ihren mehr als 800 Experten.“